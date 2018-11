Mii de oameni din America Centrala care participa la caravanele cu migranti ce se indreapta catre SUA au cerut azil in Mexic - VIDEO

Pana in prezent, au fost depuse peste 3 mii de cereri de azil, potrivit unui comunicat al secretariatului Ministerului mexican de Interne. Dintre solicitanti, aproape 2.700 au primit documente temporare care le permit sa lucreze in Mexic in timp ce asteapta un plan sigur din partea Comisiei mexicane privind asistenta pentru refugiati. Persoanele care au cerut azil in Mexic au primit hrana si asistenta medicala.

In ultimele luni, trei caravane cu migranti din Guatemala, Honduras si El Salvador care au fugit din cauza violentelor din tarile lor spera sa intre in SUA. Prima caravana, care constituie intre doua si patru mii de migranti plecati din Honduras, se aflau ieri pe stadionul din capitala mexicana, asteptand si alte persoane. Celelalte doua caravane, una formata din peste 1500 de persoane si alta din doua mii de salvadorieni, se afla in doua localitati din sudul tarii.