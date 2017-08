Mii de oameni din Coreea de Sud s-au batut cu rosii. 85 de tone de rosii au fost aduse de organizatori - VIDEO

Rosiile au zburat in stanga si in dreapta intr-un orasel din centrul tarii. Sute de oameni au pasit pe ringul de lupta, plin cu legume si au inceput marea batalie. 85 de tone de rosii au fost aduse de organizatori.

"Sunt încântată să fiu aici cu iubitul meu. Este un loc mai puţin obişnuit pentru o întâlnire."

Au urmat apoi diverse probe, la care oamenii au facut coada ca sa participe. Au jucat fotbal cu rosii...

Dar si au participat la curse contra cronometru.

"Este grozav. Mă distrez mult. Am pierdut, dar am petrecut bine timpul."

Desi initial au fost invinuiti ca fac risipa de produse, organizatorii au spus ca, de fapt, rosiile aduse la festival nu sunt comestibile, astfel ca nu ar fi ajuns in magazine. Cea mai grandioasa batalie de rosii are loc in Spania, numita Tomatina. Mii de turisti, din toate colturile lumii, vin ca sa participe la eveniment.