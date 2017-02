Mii de oameni, nemultumiti de adoptarea noului cod penal au iesit sa protesteze. Klaus Iohannis a criticat dur actiunea Guvernului - VIDEO

Romania da in clocot. Contestata in strada de zeci de mii de oameni, ordonanta de urgenta ce aduce modificari codului penal a fost adoptata aseara in unanimitate de Guvernul roman. Aceasta prevede ca cei care emit acte normative nu pot fi trasi la raspundere pentru abuz in serviciu. Furiosi, oamenii au iesit cu miile la Bucuresti, dar si in alte mari orase ale tarii. Protestele au continuat si astazi. Presedintele Klaus Iohannis a criticat dur actiunea Guvernului, care este vazuta cu ingrijorare si de catre Comisia Europeana.