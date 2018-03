Mii de oameni protesteaza in Polonia, dupa ce majoritatea conservatoare din Parlament a anuntat ca vrea sa restranga si mai mult dreptul femeilor la avort - VIDEO

Peste 50 de mii de persoane au iesit in strada doar la Varsovia. Protestatarii s-au aratat nemultumiti de faptul ca parlamentarii conservatori, apropiati Bisericii Catolice, vor sa interzica avortul in cazul in care fatul are malformatii congenitale.

Asta in conditiile in care in prezent Polonia are cele mai stricte legi in ceea ce priveste avorturile. Activistii spun ca legea va pune in pericol vietile femeilor si va creste numarul avorturilor ilegale.

In Polonia avortul este legal in cazurile in care sarcina pune in pericol viata mamei sau in care copilul a fost conceput prin viol sau incest. Pe langa capitala, ieri s-au organizat proteste si in alte orase importante, printre care Poznan, Cracovia, Wroclaw si Gdansk. Este a doua oara cand partidul de guvernamant incearca sa inaspreasca legile privind avortul. In 2016, legea a fost inasprita pe ascuns.