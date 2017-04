Mii de oameni s-au adunat la Colosseumul din Roma, alaturi de Papa Francisc, pentru a participa la Drumul Crucii din Vinerea Mare - VIDEO

O multime impresionanta s-a adunat langa Colosseum si a comemorat alaturi de Papa Francisc patimile si moartea pe cruce a Mantuitorului. In timpul procesiunii, credinciosii au purtat o cruce din lemn si candele aprinse. Textele religioase au fost citite la opririle simbolice pe Drumul Crucii, sunt 14, potrivit traditiei crestine.

Inainte de procesiune, Papa Francisc a luat parte la slujba din Vinerea Marea, oficiata la Bazilica San Pietro din Vatican. Suveranul Pontif a cerut iertare pentru atacurile teroriste, razboiul din Siria si soarta refugiatilor.

Papa FRANCISC: “Ruşine pentru toate imaginile devastării, distrugerii şi epavelor care au devenit acum rutină în vieţile noastre. Ruşine pentru sângele nevinovat, vărsat zilnic de femei, copii imigranţi şi victime ale persecuţiilor.”

Anul acesta, procesiunea s-a desfasurat in conditii de securitate sporita, dupa atentatele cu camioane si masini care au intrat in multimi de pietoni la Nisa, Berlin, Londra si Stockholm. Politia a inchis circulatia pe strazile din jurul Colosseumului cu ore bune inainte de eveniment, iar fortele de ordine au fost in numar mult mai mare, in comparatie cu anii trecuti. Drumul Crucii din Vinerea Mare a fost reconstituit de crestinii din diferite tari, inclusiv de cei din Ierusalim.