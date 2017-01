Mii de oameni s-au imbulzit si s-au calcat in picioare la Manila, pentru a atinge o statuie din lemn a lui Isus - VIDEO

Procesiunea este o traditie veche in aceasta tara. Oamenii alearga pe strazi dupa masina in care se afla statuia lui Isus, se calca in picioare si se urca unii pe altii pentru a o atinge. Cativa credinciosi au fost raniti in busculada creata, iar medicii au intervenit. Procesiunea este organizata in fiecare an in aceasta perioada la Manila, oamenii crezand ca astfel li se va ierta toate pacatele.