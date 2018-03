Mii de palestinieni si turisti straini au participat la traditionalul maraton palestinian, de-a lungul barierei controversate de separare a Israelului - VIDEO

Maratonistii au avut de ales sa alerge trasee de 5 si 10 kilometri. Acestia au venit cu un mesaj social si anume de a le oferi palestinienilor mai multa libertate in miscare pe teritoriul devenit motiv de disputa intre Palestina si Israel.

“Participantii alearga astazi pentru drepturile omului. Avem turisti straini care alearga impreuna cu noi si care o tot fac din 2013.”

Palestineinii se plang ca sunt limitati in miscare si ca si-ar dori sa aiba acces in locurile pe care nu le pot imparti cu Israelul.

“Cand trecem prin poarta apoi prin lagar, dupa care de linia de separare si de militari, strainii inteleg ce fel de viata avem noi.”

"Avem de suferit din cauza punctelor de control. Suntem mereu hartuiti. Oriunde nu ne-am duce gasim aceste puncte de control israeliene. Suntem limitati in miscare si nu putem intra nici macar in Ierusalim, nu putem merge in Gaza."

Maratonul Palestinei are loc in fiecare martie in Betleem, Cisiordania, fiind un eveniment care atrage peste 5 mii de participanti, chiar daca alergatorilor din Gaza nu li se permite accesul in Cisiordania pentru aceasta cursa. Maratonul palestinian se afla la cea de-a 5-ea editie. Conflictul dintre cele doua tari a izbucnit in 1948, odata cu formarea Statului Israel, pe un teritoriu revendicat istoric si de palestinieni.