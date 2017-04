Mii de pelerini se afla la Ierusalim, la Mormantul lui Iisus Hristos, asteptand venirea Luminii Sfinte

O delegatie a Patriarhiei Romane condusa de Timotei Prahoveanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor, este prezenta la Ierusalim incepand de miercuri, pentru a aduce in Romania Lumina Sfanta de la biserica Sfantului Mormant.

Sfanta Lumina de la Ierusalim este considerata cea mai clara dovada a dreptei credinte, cea mai evidenta dintre minunile crestine care se petrec in Biserica Ortodoxa.

Potrivit randuielii, inainte de coborarea Luminii Sfinte, Mormantul Sfant este perchezitionat, pentru indepartarea oricarei surse de foc din interiorul acestuia, dupa ce inainte toate luminile si candelele au fost stinse.

Perchezitia implica trei inspectii separate, care incep la ora 10.00, si este condusa de un paznic musulman stabilit pentru Sfantul Mormant, in prezenta clericilor armeni, copti si iacobiti.

La ora 11.00, are loc sigilarea usii Sfantului Mormant, de catre Garda musulmana, care pune o banda alba printre cele doua manere ale usii, sigiland-o cu ceara. Apoi se pecetluieste usa cu doua panglici albe asezate in cruce.

Spre ora 13.00, soseste Patriarhul Ierusalimului, Teofil, care, impreuna cu un sobor de ierarhi si cu credinciosii, inconjoara de trei ori, in procesiune, Sfantul Mormant.

Dupa aceea, Patriarhul Ierusalimului isi va scoate vesmintele si mitra si va fi perchezitionat pentru a se dovedi ca nu are asupra sa nici un dispozitiv cu care sa poata aprinde vreo lumanare.

Imbracat numai in stihar (vesmant lung si larg pe care il poarta preotii ortodocsi in timpul serviciului religios, n.r.) Patriarhul va intra in Sfantul Mormant.

In interior, Preafericirea Sa va ingenunchea inaintea dalei de marmura ce acopera Mormantul si se va ruga pentru pogorarea Sfintei Lumini.

Dupa ce Lumina Sfanta a coborat in Mormantul Sfant, patriarhul o va oferi tuturor celor prezenti.

Patriarhul Diodor I, care a fost prezent la ceremonie timp de 63 de ani, a relatat, in 1998, intr-un interviu acordat profesorului danez Niels Christian Hvidt, referitor la ceremonia Sfintei Lumini, ca, de obicei, minunea se petrece imediat ce sunt citite o serie de rugaciuni speciale."Dupa ce se sting toate luminile, ma plec si intru in prima incapere a Mormantului. De acolo merg incet prin intuneric spre cealalta incapere a Mormantului, unde a fost pus Trupul lui Iisus. Acolo ingenunchez cu frica sfanta si rostesc rugaciunile consacrate, care ni s-au transmis de-a lungul veacurilor; iar dupa ce le citesc, astept. Uneori, e posibil sa astept cateva minute, dar, de obicei, minunea se savarseste indata ce citesc rugaciunile. Din miezul pietrei pe care a stat Trupul lui Hristos o Lumina nedefinita iese inspre afara. De obi¬cei, are o nuanta albastru-deschis, dar culoarea se poate schimba si sa ia multe nuante diferite. Nu se poate descrie in cuvinte omenesti. Lumina iese din piatra ca si cum ar iesi dintr-un lac. Placa Mormantului arata ca si cum ar fi acoperita cu un nor umed, dar este Lumina", a marturisit patriarhul.

El a precizat ca Lumina se comporta diferit in fiecare an. "Uneori acopera numai placa de pe Mormant, in timp ce alte ori umple de lumina tot baldachinul, incat oamenii care stau in afara Mormantului si privesc inauntru vad cum este plin de Lumina. Aceasta Lumina nu arde. Niciodata nu mi-a ars barba in cei 16 ani de cand sunt patriarh in Ierusalim si am primit Sfanta Lumina. Lumina are o compozitie diferita de cea a unei lumini obisnuite care arde intr-o candela. Intr-un anumit loc, Lumina se ridica in sus si formeaza un stalp, a carui flacara are o natura diferita, astfel incat imi este cu putinta sa aprind lumanarile mele de la ea. In felul acesta, dupa ce iau flacara in lumanarile mele, ies si dau Lumina mai intai patriarhului armean si apoi celui copt. Dupa aceasta, impart Lumina tuturor celor care se afla in Biserica...", a continuat Diodor.

