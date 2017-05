Mii de persoane au manifestat in semn de sustinere fata de Uniunea Europeana si impotriva premierului ungar Viktor Orban: "Dictator!" - VIDEO

Libertate pentru Ungaria, s-a auzit aseara in centrul capitalei, Budapesta. Cateva mii de persoane au manifestat in semn de sustinere fata de Uniunea Europeana si impotriva premierului ungar Viktor Orban, criticat de UE din cauza nerespectarii unor libertati. Marsul s-a incheiat in fata Parlamentului Ungariei.