Mii de romani vor fi obligati sa isi shimbe buletinul, pasaportul sau permisul. Vezi daca esti printre ei

Toti romanii al caror nume contine litera „î” sau care provin din localitati a caror denumire contine aceasta litera la interior vor fi nevoiti sa isi schimbe buletinele, pasapoartele sau permisele de conducere. Asta deoarece un proiect votat joi in Senatul din Romania prevede ca toate localitatile vor folosi in denumirea lor litera "â" in locul liderii "î", conform regulilor Academiei. Astfel, toate actele de identitate vor trebui sa fie schimbate, relateaza Profit.ro.