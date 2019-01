Mii de sarbi au iesit la proteste, pentru a opta sambata la rand. Oamenii au scandat lozinci timp de cateva ore, cerand demisia presedintelui - VIDEO

Cu fumigene si pancarte in maini, mii de sarbi au protestat la Belgrad. Oamenii au mers in fata cladirii guvernului, dar si la sediul televiziunii nationale sarbe. Acestia au cerut, pentru a opta sambata consecutiva, demisia presedintelui.

De data aceasta, manifestantilor li s-au alaturat si sute de profesori de la universitatile din Belgrad. Oamenii spun ca Alexandr Vucic da dovada de o politica tot mai autoritara si il acuza ca cenzureaza presa si societatea civila. Proteste au avut loc in capitala Serbiei, dar si in alte orase.

Alexandr Vucic, fost premier in Serbia, a fost ales presedinte in aprilie 2017. Primele nemultumiri in randul sarbilor au inceput insa imediat ce Vucic a ajuns sef de stat.