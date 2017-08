Mii de soldati au marsaluit in centrul Kievului, in aplauzele oamenilor. Ucraina marcheaza 26 de ani de Independenta, iar la parada au participat si militari NATO, dar si din Moldova - VIDEO

Mii de soldati ucraineni au marsaluit in pas cadentat in centrul Kievului. In acest an, nu a fost adusa tehnica militara la parada, in schimb, pentru prima data, au participat soldati din tari membre NATO, cum ar fi Polonia, Romania, Lituania si Statele Unite.

Tot pentru prima oara, la parada au defilat si cativa soldati din Moldova.

Sa vada parada militara s-au adunat mii de ucraineni, care au aplaudat continuu cand au marsaluit soldatii care au luptat in Donbas.

La eveniment au fost invitati oficiali straini, printre ei si secretarul american de stat, James Mattis. Mandru s-a simtit presedintele Petro Porosenko, care si-a laudat armata.

Petro POROSENKO, PRESEDINTELE UCRAINEI: ”Sunt încrezător în armata noastră. Ea este acum într-o formă mai bună ca oricând. Ucraina este gata să dea un răspuns militar dur agresorului dacă el încearcă să treacă la ofensivă. Dar noi credem în prioritatea unei căi paşnice, diplomatice, politice şi juridice pentru a readuce acasă Donbasul şi Crimeea.”

Dupa parada, ceremonii festive au continuat la Kiev, dar si in alte orase din Ucraina. Localnicii au marsaluit pe strazi, strigand lozinci patriotice.

”Crimeea este Ucraina! Slavă Ucrainei! Eroilor Slavă!”



Mii de politisti au fost mobilizati pe strazi, pentru a evita orice incident si a asigura ordinea publica. Acum 26 de ani, Ucraina si-a declarat independenta fata de Uniunea Sovietica.