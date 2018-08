Mii de vizitatori au fost evacuati de urgenta de pe unsula Libertatii din Statele Unite. Asta dupa ce un incendiu de mici dimensiuni a izbucnit pe un santier din zona - VIDEO

Un container ce continea propan, de pe un santier din complexul Liberty Island, a luat foc in jurul pranzului. Din imagini se vad cateva rezervoare care par sa fi luat foc.

“Unul era in flacari iar inca unul era rasturnat si din el se scurgea propan. Nu erau in interior ci in exterior pe un teritoriu aflat in constructie.”

Insula, vizitata zilnic in acest sezon de mii de turisti, a trebuit sa fie evacuata timp de doua ore. La monumentul istoric se aflau in acel moment in jur de 3400 de persoane. In jurul orei 14 pompierii au anuntat ca incendiul este sub control.

“Un muncitor lucra folosind un balon de gaz sau ceva de genul.”

In jumatate de ora, turistii au putut sa revina pe insula. O persoana a fost usor ranita in urma incidentului dar nu a avut nevoie de spitalizare.

"Suntem frustrati dar cel putin suntem in siguranta acum."

Liberty Island a mai fost evacuata pe 4 iulie, de Ziua Nationala a SUa dupa ce o militanta anti-Trump a escaladat pedistalul Statuii Libertatii pentru a protesta impotriva separarii familiilor de migranti la frontiera mexicana.