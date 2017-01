Milioane de oameni au manifestat contra lui Trump in SUA si in lume. La Washington a fost cel mai mare mars din istorie - VIDEO

"Nu discriminarii", "Construiti poduri, nu ziduri" - au fost doar cateva dintre mesajele transmise celui mai puternic om de pe planeta, acuzat ca, in trecut, a avut o atitudine jignitoare la adresa femeilor.

Tocmai de aceea, apararea drepturilor femeilor a fost tema principala a celor peste 600 de manifestatii din toata lumea. Cea mai mare a fost la Washington.

Acolo, organizatorii asteptau pana in 200.000 de participante pentru un "Mars al femeilor" pana la Casa Alba.

Dar s-au adunat peste o jumatate de milion, asa ca s-a renuntat la ideea initiala, pentru ca, pur si simplu, nu era loc pentru toata lumea sa plece in mars.

Michael Moore: "Pe prima pagina scrie: "Trump a luat puterea". Nu cred.... Puterea, majoritatea Americii, se afla aici!"

FOTO: Julia Louis-Dreyfus

Multe protestatare au purtat caciulite tricotate de culoare roz, cu urechi ascutite ca de pisica - o ironie pentru una dintre jignirile lui Trump, la adresa femeilor, in timpul campaniei electorale.

Dupa cum se spune in manifestul citit de organizatori, femeile - si nu doar ele - sunt ingrijorate de felul in care si-a inceput Donald Trump mandatul.

Printre cei care s-au adresat participantilor la demonstratii au fost Madonna, Scarlett Johansson, starul din "Betty cea urata" - America Ferrera, Ashley Judd si regizorul Michael Moore.

De asemenea, printre vedetele participante la miting s-au aflat si Julia Roberts, Cher, Alicia Keys, Katy Perry, Emma Watson, Amy Schumer si Jake Gyllenhaal.

FOTO: Jake Gyllenhaal

Madonna: "Binele nu a castigat aceste alegeri, dar Binele va castiga pana la urma... Revolutia incepe aici. Lupta pentru dreptul nostru de a fi liberi, de a fi cine suntem, de a fi egali."

Scarlett Johansson: "Presedinte Trump, nu am votat cu tine. Dar respect faptul ca esti presedintele nostru ales si as vrea sa pot sa te sustin. Insa, intai iti cer sa ma sustii tu pe mine. Sa le sustii pe sora mea, pe mama..."

America Ferrera: "Participam la un mars pentru moralitatea acestei natiuni, o moralitate cu care se razboieste noul nostru presedinte. Dar ne-am adunat aici, in intreaga tara si in lume, ca sa spunem: "Domnule Trump, noi nu acceptam asta!"

Multimi impresionante, de sute de mii de oameni, au iesit in strada si la Chicago, New York, Seattle, Boston si Miami.

In toata America, au fost aproximativ 300 de manifestatii. Si inca pe atatea pe alte meridiane, inclusiv la Londra, Paris si Berlin.

Cel mai mare mars din istoria capitalei americane

Cu palarii roz pe cap, mai mult de doua milioane de persoane, femei mai ales, au participat sambata in Statele Unite la "Marsul femeilor", o actiune organizata pentru apararea drepturilor civice si contra presedintelui Donald Trump, iar numeroase adunari de solidaritate au avut loc in intreaga lume, relateaza AFP, intr-o sinteza a evenimentului.

Jumatate de milion de manifestanti la Los Angeles, conform politiei, la fel la New York, mai mult de un milion de oameni la Washington, dupa organizatori, si sute de mii de persoane in strada la Chicago, Dallas, San Francisco, St Louis, Denver, Boston si in zeci de orase americane: succesul a depasit asteptarile de participare, o demonstratie de forta care ilustreaza fracturile persistente ale societatii americane fata de al 45-lea presedinte, investit vineri.

In capitala americana, unul dintre motivele iesirii in strada a fost teama ca Donald Trump va numi un nou judecator conservator la Curtea Suprema, ceea ce ar putea duce la repunerea in cauza a dreptului la avort.

"Trebuie ca avortul sa ramana legal", sustine Joan Davis, profesoara de istorie la pensie. "Este cu adevarat un drept care ar putea fi pierdut, asta ne-ar readuce in Evul Mediu", a completat ea.

Amazing rooftop view of the Women's March in Washington DC. Via @KerryGFleming #WomensMarch pic.twitter.com/xn0BTcPaR3

— Greg Hogben (@MyDaughtersArmy) January 22, 2017

Dar sloganurile demonstrantilor s-au referit de asemenea la toleranta pentru minoritati, accesul la contraceptie si apararea planning-ului familial, protectia mediului, primirea refugiatilor.

Vizibil depasiti de succes, organizatorii nu au putut sa impiedice manifestantii sa invadeze pasnic strazile din jurul Casei Albe, in afara itinerariului prevazut pentru mars, cu strigate precum "Hey hey, ho ho, Donald Trump trebuie sa plece" sau "Noi suntem votul popular".

O parte a centrului capitalei SUA din jurul resedintei presedintelui a fost complet paralizata timp de mai multe ore, cu vehicule blocate in mijlocul strazii.

La mars, care a fost una din cele mai mari manifestatii din istoria Washingtonului, au luat cuvantul vedete precum cineastul Michael Moore, actritele America Ferrara si Scarlett Johansson, cantareata Alicia Keys, dar si Madonna, care a urcat pe scena pentru a chema la o "revolutie a iubirii" si a canta doua melodii.

Multi dintre manifestanti purtau palarii roz cu urechi de pisica ("pussy hats"), devenite simbolul opozitiei fata de Trump, dupa publicarea in timpul campaniei electorale a unei inregistrari video din 2005 in care un microfon deschis din greseala l-a surprins facand comentarii obscene despre femei cu un moderator de televiziune.

Mai mult de 600 de marsuri au fost de asemenea anuntate in intreaga lume.

La Londra, 100.000 de persoane au defilat, potrivit organizatorilor, mii de persoane au protestat la Sidney, 7.000 la Paris. 4.000 la Amsterdam, 2.500 la Geneva, 2.000 la Montreal, peste o mie la Mexico, aproape o mie la Tel Aviv, si sute de oameni, la Berlin, Barcelona, Roma sau Praga.

"Este ca si cum oamenii au pus capat razboiului din Vietnam", a aratat Whoopi Goldberg, la New York, iar fosta candidata democrata, Hillary Clinton, a scris pe Twitter: "Multumesc ca va ridicati, vorbiti si marsaluiti pentru valorile noastre".

Donald Trump nu a comentat in mod direct aceste manifestatii.

El a asistat sambata dimineata la un serviciu ecumenic la catedrala din Washington. Apoi familia prezidentiala a jucat bowling la Casa Alba, a indicat pe Twitter fiul sau Donald Jr.

Presedintele Trump s-a deplasat dupa-amiaza la sediul CIA, din Langley, unde i-a asigurat pe angajatii CIA ca ii va sustine "1.000%", incercand sa calmeze polemica creata de referirile sale foarte critice la adresa agentiei de informatii inainte de preluarea functiei.

Tot cu acest prilej, noul presedinte al Statelor Unite, Donald Trump, a criticat cu vehementa presa, acuzata de a fi mintit in ce priveste estimarea numarului de persoane care au asistat la depunerea juramantului de catre el, la Washington, cu o zi inainte.

"In mod onest, pareau un milion si jumatate de persoane, pana la Washington Monument", a afirmat Trump, contra oricarei evidente, cu prilejul unei vizite la sediul CIA, adauga AFP.

"Privesc acel canal de televiziune si ei aratau peluze goale si vorbeau de 250.000 de persoane", a spus el. "Este o rusine", a continuat Trump.

Evocand "razboiul" sau in curs cu mass-media, al 45-lea presedinte al SUA a apreciat ca jurnalistii fac parte "dintre fiintele umane cele mai necinstite de pe pamant".

Politia americana nu furnizeaza in principiu cifre in timpul manifestatiilor, dar imaginile aeriene difuzate vineri de televiziunile americane aratau o multime care nu ajungea pana la Washington Monument si era clar inferioara cifrei de un milion si jumatate, noteaza AFP.

Sursa mentionata adauga ca aceasta multime era de asemenea mai redusa decat cea care se adunase in acelasi loc in timpul celor doua depuneri de juramant ale lui Barack Obama, in 2009 si 2013.

In cadrul unei declaratii putin dupa aceea, in sala de presa de la Casa Alba, Sean Spicer, purtatorul de cuvant al lui Trump, a criticat la randul sau cu forta jurnalistii, denuntand tentative "rusinoase" de a minimaliza, dupa el, succesul popular al depunerii juramantului de catre noul presedinte.

"Aceasta a fost cea mai mare multime vazuta vreodata la o investitura", a afirmat Spicer, fara a furniza elemente concrete pentru a-si intari spusele.

"Americanii merita mai mult si, atat cat va fi mesagerul unei miscari, Donald Trump se va adresa direct lor", a adaugat Spicer, refuzand sa raspunda la cea mai mica intrebare a jurnalistilor prezenti la Casa Alba.