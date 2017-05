Milioane de rusi au iesit in strada la marsul "Regimentului nemuritor". La Moscova a participat si Vladimir Putin - VIDEO

Traditia "Regimentului nemuritor” a inceput in urma cu 10 ani si a devenit una foarte populara printre rusi de Ziua Victoriei. Practic, rusii marsaluiesc pe strazi in diverse orase tinand in mana portrete ale rudelor pierdute in cel de-al Doilea Razboi Mondial.

In Moscova aproape 800.000 de oameni au ignorat temperaturile foarte scazute pentru aceasta perioada (7 grade Celsius) si au iesit in strada potrivit Russia Today. La nivelul intregii federatii milioane de oameni au luat parte in 1200 de orase la marsul "Regimentului nemuritor”.

Parada de Ziua Victoriei la Moscova cu 10.000 de soldati si peste 100 de vehicule militare. Discursul rostit de Putin