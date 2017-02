Militarii americani, impreuna cu tehnica lor de lupta au ajuns in Romania. 500 de soldati vor sta la o baza militara din Constanta - VIDEO

Militarii americani au ajuns in aceasta dimineata la baza Mihail Kogalniceanu din Constanta. Au venit si cu tehnica grea. Tancurile au fost aduse din Polonia pe calea ferata pe platforme si au fost descarcate cu o macara de mare tonaj.

Si alte utilaje de lupta urmeaza sa ajunga la unitatea militara. In cele noua luni in care se vor afla in Constanta, soldatii americani, alaturi de cei romani vor participa la mai multe exercitii.

”Misiunea noastră este de a descuraja ameninţările şi de a lucra cu partenerii noştri pentru a spori securitatea şi cooperarea printre aliaţii din NATO.”

Dupa noua luni, militarii americani vor fi inlocuiti de o alta unitate prin rotatie.

“Este vorba despre securitate...”

La inceputul lui ianuarie, in jur de 3500 de soldati americani, dar si tehnica de lupta au intrat in Polonia. De acolo, fortele au fost raspandite in sapte tari printre care Estonia, Letonia si Bulgaria.

Potrivit NATO si Statelor Unite manevrele au un caracter defensiv. Alianta nord-atlantica vrea sa asigure tarile de pe flancul estic ca sunt in siguranta, dupa ce Rusia a anexat Crimeea in 2014. Moscova decalarse anterior ca aceste actiuni reprezinta un pericol si o amenintare la adresa securitatii Rusiei.