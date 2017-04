Ministerul Apararii rus a cerut SUA sa faca publice dovezile privind atacul chimic din Siria, insinuand ca nu ar exista

Oficialii rusi pun la indoiala ca serviciile secrete americane ar detine astfel de probe, relateaza vineri Interfax, citata de Agerpres.

"Daca serviciile secrete americane intentioneaza sa tina in continuare in secret presupusele dovezi privind crimele impotriva umanitatii (ale regimului de la Damasc), atunci astfel de actiuni pot avea doar o singura explicatie — nu exista niciun fel de dovezi concludente", a declarat vineri purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii rus, generalul Igor Konasenkov.

Declaratiile sale intervin dupa ce mai multe media occidentale au relatat despre presupuse interceptari efectuate de serviciile secrete americane ale unor convorbiri telefonice intre militari sirieni in timpul ce acestia se pregateau de atacul cu arme chimice la Khan Shaykhun, indica Interfax.

Generalul Konasenkov a mai spus ca, de fiecare data cand incalca dreptul international, mai ales prin comiterea unei agresiuni militare impotriva unor tari suverane, SUA insista intotdeauna ca ar dispune de dovezi incontestabile privind comiterea unor crime impotriva umanitatii.

SUA au lansat in urma cu o saptamana un atac cu rachete de croaziera asupra bazei aeriene siriene din Shayrat, in centrul tarii, de unde se presupune ca au decolat avioanele siriene care au bombardat cu substante chimice localitatea Khan Shaykhun. In total au fost lansate 59 de rachete Tomahawk, de pe doua portavioane americane din Marea Mediterana.

Atacul chimic imputat regimului presedintelui Bashar al-Assad este o "crima de razboi", estimase joi diplomatia americana, denuntand continutul interviului acordat in exclusivitate AFP de liderul de la Damasc. In interviu, liderul sirian a acuzat ca atacul chimic din provincia Idlib este "100% fabricat" de SUA si alte tari occidentale.

"Sincer, este o tactica pe care am vazut-o in trecut din partea Rusiei", a declarat Mark Toner, purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA. Pe linia acuzatiilor formulate de ministrul apararii, James Mattis, si de secretarul de stat Rex Tillerson, Mark Toner a reafirmat ca are "putine indoieli asupra faptului ca ultimele cateva atacuri si atacul cu arme chimice (in provincia) Idlib au fost (efectuate) de catre guvernul sirian, de catre regimul sirian". "Aceasta nu este doar o incalcare a legilor razboiului, dar este, credem noi, o crima de razboi', a insistat el, conform AFP.