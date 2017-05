Ministerul rus de Externe: "Rusia nu va raspunde deocamdata la expulzarea diplomatilor rusi din Moldova" - VIDEO

”Trei, doi, unu, foc. Felicitări.”

Igor Dodon a urcat pe Fortareata Sfintii Petru si Pavel din Sankt-Petersburg pentru a trage din tun. A facut-o exact la ora 12, asa cum cere traditia. Mandru de acest lucru, Igor Dodon a publicat imaginile pe Facebook. In postarea sa, presedintele s-a laudat ca este primul oficial care o face din partea Moldovei. Dodon a ajuns astazi la Sank-Petersburg, unde va participa la Forumul Economic International. Tot pe Facebook a anuntat ca are o serie de intalniri cu cei din conducerea Rusiei, oameni de afaceri din diferite tari, dar si cu diaspora. Ultima data, Igor Dodon a mers in Rusia de noua mai, cand a participat la parada militara de la Moscova. Anterior, Dodon si-a exprimat speranta ca la Sankt-Petersburg va putea discuta cu oficialii rusi despre expulzarea celor cinci diplomati. Decizia luata luni de Guvern l-a infuriat pe presedinte, care a cerut demisia ministrului de Externe si a sefului de la SIS. Si Moscova a criticat-o si a amenintat ca vor urma masuri similare. Astazi, insa, purtatorul de cuvant al ministerului rus de Externe a declarat ca Moscova da timp Chisinaului sa se clarifice in aceasta situatie si deocamdata nu va raspunde in niciun fel.

Maria ZAHAROVA, PURTATORUL DE CUVANT AL MINISTERULUI RUS DE EXTERNE ”Este devreme să vorbim despre posibilele răspunsuri, pentru că acum, Moldova trebuie să se clarifice ce vrea să facă. Deocamdată nu este foarte clar, pentru că au loc dezbateri politice interne acerbe, în legătură cu ceea ce se întâmplă.”

Autoritatile de la Chisinau nu si-au explicat decizia de a-i expulza pe cei cinci diplomati rusi.