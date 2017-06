Ministrul britanic de Finante pune protejarea serviciilor financiare in centrul planului pentru Brexit: ”Dorim sa tinem sub control migratia, dar nu vrem sa o oprim”

Hammond, care a sustinut marti discursul sau anual referitor la starea economiei, a spus ca divizarea serviciilor financiare dupa Brexit ar avea ca rezultat costuri mai mari pentru companii.

El a subliniat necesitatea de a asigura capacitatea companiilor de a continua sa atraga talente dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.

”Fragmentarea serviciilor financiare ar avea ca rezultat scaderea calitatii si cresterea preturilor produselor pentru toti cei implicati. Evitarea fragmentarii serviciilor financiare este un pret urias pentru economiile din Europa”, a spus Hammond, potrivit News.ro.

Incapacitatea premierului Theresa May de a obtine majoritatea dorita in alegerile din 8 iunie a obligat guvernul sa isi regandeasca concentrarea pe Brexit si austeritate.Discursul lui Hammond, cu atentie acordata pe stimularea cresterii si a productivitatii, marcheaza o indepartare de retorica lui My anterioara alegerilor, care se concentra pe reducerea migratiei.

”Dorim sa tinem sub control migratia, dar nu vrem sa o oprim. Trebuie sa insistam pentru o noua faza a globalizarii, pentru a ne asigura ca aduce beneficii clare pentru oamenii obisnuiti in economiile dezvoltate”, a spus ministrul de Finante.



Prin singularizarea serviciilor financiare ca motor major de crestere, Hammond a pasat City of London in centrul discutiilor pentru Brexit, care au inceput luni la Bruxelles.UE a propus ca cele mai mari case straine de clearing sa se inregistreze in UE daca vor sa continue afacerile acolo. Aceasta conditie a provocat avertismente din partea industriei financiare legate de cresterea puternica a costurilor si pierderea de locuri de munca in Londra.

Aproape doua treimi din activitatea pietelor de capital din UE are loc in Marea Britanie, in timp ce bancile din aceasta tara au imprumutat in 2015 peste 1.100 de miliarde de lire sterline (1.400 miliarde dolari) restului UE.Marile banci din Londra au avertizat ca pierderea asa-numitelor drepturi de pasaport, care le permit sa opereze in UE din orice stat membru, le va obliga sa isi transfere locuri de munca si activitati in state europene precum Fankfurt, Paris si Dublin. Totusi, perspectivele unui acord mai bland pentru Brexit ar putea determina bancile sa ramana la Londra.