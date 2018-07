Ministrul care a demisionat in urma unui scandal sexual. Ce i-a cerut unei barmanite

Se presupune că fostul ministru Andrew Griffiths, membru al Partidului Conservator, i-ar fi cerut în mod repetat atât femeii în vârstă de 28 de ani, cât şi prietenei sale, să i se adreseze cu un apelativ cu tentă sexuală, pe parcursul a trei săptămâni, conform Metro

Britanicul, în vârstă de 47 de ani, care este căsătorit, i-ar fi sugerat barmaniţei că vrea să închirieze un apartament pentru a se întâlni cu ea ca să întreţină relaţii intime. De asemenea, el i-a trimis 700 de lire sterline.

Acest scandal a fost dezvăluit de către Sunday Mirror, care a făcut publice mesajele trimise de Griffiths lui Imogen Treharne. Într-unul dintre mesaje, bărbatul i-ar fi cerut să renunţe “la lenjeria intimă şi sutien”. Se presupune că ministrul le-ar fi informat pe cele două femei că “ar vrea să închirieze un apartament” şi apoi le-a complimentat.

Imogen Treharne le-a declarat celor de la Sunday Mirror că l-a întâlnit pe Griffiths în mediul online şi susţine că britanicul a discutat cu ea doar “despre relaţii intime”.

Într-un comunicat, Andrew Griffiths a precizat că se simte “sincer ruşinat” şi că va căuta ajutor specializat pentru a îşi controla acţiunile. De asemenea, le-a cerut scuze “tuturor celor care au avut încredere în el” şi i-a dezamăgit.

“Nu vreau să îmi justific comportamentul, de aceea voi apela la ajutorul specializat pentru a mă asigura că astfel de incidente nu vor mai avea loc vreodată”, a spus acesta.

