Ministrul rus de Externe a dat, pentru prima oara mana cu liderul nord-coreean. Serghei Lavrov a mers la Phenian, unde a discutat despre situatia din peninsula - VIDEO

Inainte de a se aseza la masa de discutii, Serghei Lavrov a depus flori la monumentele celor doi fosti lideri nord-coreeni, tatal si bunelul actualului dictator. Apoi a fost primit in vizita de catre Kim Jong-un. Pentru prima oara cei doi si-au strans mainile.





Presa rusa scrie ca Lavrov a mers in Coreea de Nord pentru a discuta despre situatia din peninsula. Acesta a declarat ca Phenianul nu va renunta la armele nucleare pana cand nu vor fi ridicate sanctiunile. A mai spus ca Rusia saluta dialogul dintre liderii nord si sud coreeni.





Serghei LAVROV, MINISTRUL RUS DE EXTERNE: ”Rusia este gata sa contribuie la aceste eforturi. Prietenii nostri coreeni sunt de acord cu asta si am discutat anumiti pasi, care pot fi intreprinsi in aceasta directie.”





Kim JONG-UN, LIDER COREEA DE NORD: ”Suntem mereu pregatiti sa purtam negocieri cu Rusia si sa dezvoltam relatiile prietenoase.”





Kim Jong-un s-a interesat si despre starea de sanatate a presedintelui rus.





”- Cum se simte domnul Putin?Se simte foarte bine. El apreciaza foarte mult mesajul transmis de dumneavoastra cu ocazia alegerii sale in functia de presedinte. Va transmite salutari calduroase.”



La final, Lavrov i-a facut un cadou liderului de la Phenian...si i-a facut si o invitatie.



“Puteti pune aici obiecte secrete.”



”Veniti in Rusia, ne-am bucura sa va vedem. Invitatia din partea prietenilor nu se refuza!”



Vizita ministrului rus de Externe intervine in preajma summitului dintre Donald Trump si Kim Jong-un programat pentru 12 iunie