Minut de reculegere la Barcelona, in memoria victimelor atacului terorist. Regele Spaniei Felipe al VI-lea si premierul, in fata multimii - VIDEO

Mii de oameni s-au adunat in Plaza de Catalunia, nu departe de locul atacului si au tinut un minut de reculegere in memoria victimelor. Intreaga conducere a tarii, precum si regele Filipe al 4-lea, a fost prezenta la ceremonie. Dupa minutul de liniste, oamenii au inceput sa aplaude.

”Nu îmi este frică.”

Astazi, bulevardul Las Ramblas a fost redeschis, totusi masurile de securitate au fost sporite. Solidari cu poporul spaniol s-au aratat lideri din toata lumea. In rand cu ei au fost si oficiali de la noi. Igor Dodon, Andrian Candu si Pavel Filip au transmis condoleante si au condamnat atacul sangeros. Au reactionat prompt si Angela Merkel, Donald Trump, Vladimir Putin si Klaus Iohannis.

Angela MERKEL, CANCELARUL GERMANIEI ”Terorismul poate provoca multă tristeţe, aşa cum s-a întâmplat în Spania, dar el nu ne va învinge.”

Iar premierul Spaniei, care a anuntat trei zile de doliu national, a spus ca teroristii nu vor distruge niciodata un popor unit.

Mariano RAJOY, PREMIERUL SPANIEI "Vreau să exprim solidaritatea întregii Spanii cu oraşul Barcelona, lovit astăzi de terorismul jhadist, la fel cum au fost încercate şi alte oraşe ale lumii.”

Cladiri importante din mai multe orase au fost iluminate in culorile drapelului spaniol, in semn de solidaritate. Intre timp, presa scrie ca autoritatile spaniole au fost avertizate, in urma cu doua luni, de CIA, ca Barcelona si in special zona Las Ramblas sunt tinte ale jihadistilor. Cu toate acestea, nu au fost intarite masurile de securitate. Acesta a fost cel mai sangeros atentat din ultimii 13 ani, din Spania. In 2004, mai multe bombe au fost detonate de teroristi in patru trenuri. Atunci au murit 191 de oameni.