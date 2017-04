Mireasa Statului Islamic. Povestea de cosmar a unei femei care si-a cunoscut viitorul sot jihadist pe un site de matrimoniale

SURSA foto: CNN

Insa, in loc sa gaseasca dragoste si familie, Islam s-a vazut prinsa intr-un cosmar jihadist, se arata intr-un reportaj realizat de CNN.

Islam Mitat este din Maroc, iar Ahmed Khalil este originar din Kabul, Afganistan, insa s-a mutat in Marea Britanie si era deja cetean englez cand s-a cunoscut cu Islam pe site-ul muslima.com.

Mitat visa la o cariera in moda, ca designer, si a vazut in Ahmed un viitor sot englez care o putea juta sa plece din orasulm marocan Oujda, aflat la granita cu Algeria.

La cateva luni dupa prima lor intalnire online, Khalil a ajuns in Maroc cu o femeie despre care a spus ca este sora lui. I-a cunoscut familia lui Mitat si a cerut-o in casatorie, aratandu-i conturile bancare, ca dovada a seriozitatii sale.

"Era o persoana normala", isi aduce aminte Mitat, care recunoate totusi ca barbatul i-a cerut sa-si schimbe hainele sale obisnuite, blugi si tricou, cu o rochie mai lunga.

Dupa casatorie, cei doi au calatorit in Dubai, iar de acolo in Jalalabad, in Afganistan, unde se aflau parintii lui. Mitat spune ca a stat acolo doar o luna, din cauza riscurilor de securitate de acolo, dupa care s-au intors in Maroc.

Khalil s-a dus apoi din nou in Dubai, insa la scurt timp dupa aceea a sunat-o sa-i dea cateva vesti. "Mi-a spus ca are o oferta de munca in Turcia si ca o sa mergem acolo inclusiv pentru o vacanta, eu si cu el."

Insa "vacanta" a avut un inceput ciudat. In loc sa se cazeze intr-un hotel sau intr-o vila, cuplul a ajuns la Gaziantep, un oras in sudul Turciei, la granita cu Siria. Un barbat care vorbea doar limba turca i-a condus intr-o casa plina cu barbati, femei si copii. Femeile si copiii stateau intr-o camera, iar barbatii in alta, spune Mitat.

S-a simtit confuza si a intrebat o alta femeie ce se intampla. "Mergem in hijra", i-a explicat ea. In Siria.

Hijra a fost calatoria pe care Profetul Mohammed si ucenicii sai, comunitatea musulmana, a facut-o din Mecca spre Medina in anul 622, ca sa scape de persecutie. In actualul context modern, semnifica scaparea de tirania inamicilor Islamului, catre tinuturile adevaratei credinte islamiste.

FOTO: Pasaportul lui Ahmed Khalil, in care scrie ca era originar din Kabul.

"Atunci cand ne-am aflat in Dubai, mi-a spus 'Am o surpriza pentru tine, dar o s-o vezi in Turcia'. Asta era surpriza, sa mergem in Siria." spune ea.

Iar dupa ce i-a spus ca nu e de acord, a primit urmatorul raspuns: "Esti sotia mea si trebuie sa mi te supui."

Mitat sustine ca a vrut sa le spuna oficialilor turci de la frontiera despre situatia neplacuta in care se afla, insa acestia au deschis focul, astfel ca au fugit in Siria.

Cand au fost intrebati despre acest incident de catre CNN, un purtator de cuvant al politiei turce a declarat ca nu poate oferi informatii despre cazuri individuale.

Odata intrati in tara, au ajuns la un oras din apropiere, Jarablus, unde au stat intr-o casa de oaspeti "muhajarin" - adica acolo unde se flau cei care faceau "hijra" catre asa-numitul califat, cum erau ei.

Mitat spune ca in casa se aflau oameni "de peste tot": Marea Britanie, Canada, Franta, Belgia, Tunisia, Maroc, Algeria si Arabia Saudita. Nu a trecut mult si Khalil a fost trimis timp de o luna sa faca pregatire militara, lasand-o singura pe Mitat, care era deja gravida.

Iar dupa ce s-a terminat antrenamentul, ISIS l-a trimis la lupta. A fost ucis in prima zi, in lupta de la Kobani. Dupa moartea sa, Mitat spune ca era ingrozita si nu stia ce sa faca. Nu avea voie sa vorbeasca cu sirienii obisnuiti si era fortata sa stea doar cu comunitatea "muhajirin".

Asa ca s-a mutat cu fratele sotului sau si cu familia acestuia, care calatorise in Siria de asemenea, insa dupa ce a murit si cumnatul sau Statul Islamic a mutat-o intr-o alta casa de oaspeti, unde a ramas pana cand s-a nascut fiul sau, Abdullah.

Si pentru ca luptatorii kurzi se apropiau, ISIS i-a spus lui Mitat sa se recasatoreasca si sa plece din acea zona in alta parte mai sigura, drept pentru care s-a maritat cu un prieten al fostului sot, pe nume Abu Talha Al-Almani (care inseamna "Neamtul"). Acesta am dus-o in Manbji, la nord de Aleppo, dupa care au plecat in Raqqa, tot din cauza fortelor kurde.

La o luna dupa ce au ajuns acolo, Mitat a divortat de Abu Talha, pentru ca nu o lasa sa iasa din casa. In acest timp ISIS incerca tot posibilul sa o tina pe ea si pe alti "muhajarini" departe de sirienii locali care ar fi putut sa o ajute, iar contrabandistilor le era frica sa o ajute, pentru ca, daca erau prinsi, erau executati.

Pe de alta parte, altii au cerut sume exorbitante, de 5000 de dolari, spune Mitat.

Intr-un final, ISIS a obligat-o din nou sa se marite pentru a treia oara, de aceasta data cu un barbat pe care ea il descrie ca fiind un suflet bun, pe nume Abu Abdallah Al-Afghani. Acest nume - dat de catre Statul Islamic - arata faptul ca barbatul era din Afganistan. Cu toate acestea, Mitat crede ca era indian si ca mama sa locuia in Australia, existand posibilitatea ca el sa fie un australian local.

Desi propaganda ISIS spune ca in Raqqa este paradisul credinciosilor, Mitat afirma ca era exact invers. Era "ca si cum erai mort si nu era viata deloc", isi aduce ea aminte.

Femeia spune ca era "tot timpul speriata, tot timpul auzea bombe si focuri de arma". Apoi, in lunile urmatoare, mancarea a inceput sa se imputineze, iar taierile de curent electric si de apa erau tot mai mari.

Mitat a nascut al 2-lea copil, o fata pe nume Maria, cu al 3-lea sot, iar situatia devenea tot mai disperata.

Statul Islamic l-a fortat pe Abu Abdallah sa ajute la apararea orasului Tabqa, care era atacat de fortele kurde si arabe, sustinute de americani. A fost ucis la scurt timp dupa aceea.

Iar asta a fost o oportunitate pentru ea sa fuga din Raqqa.

A tinut secret moartea sotului ei, sa nu afle vecinii si rudele, si-a vandut tot ce mai avea de pret si cu banii obtinuti a platit contrabandistii sa o duca in siguranta la un punct militar kurd YPG.

YPG, care inseamna Unitatea de Protectie a Poporului, este un grup marxist care se lupta cu Statul Islamic in Siria. Ei au dus-o pe Mitat si pe cei doi copii ai sai in fata unor agenti de informatii care au interogat-o si care s-au convins intr-un final ca spunea adevarul. Acum, ea si copiii stau intr-o casa, in siguranta, in nord-estul Siriei

YPG a contactat Ambasada Marocului in Beirut, care a refuzat sa comenteze cazul la CNN. Tatal ei din Maroc spera ca Regele Mohamed al 6-lea va vedea acest reportaj la CNN si o va ajuta sa ajunga acasa.

Mitat, in schimb, nu este atat de dornica sa se intoarca acasa. Ea spera ca familia ei sa primeasca pasaport britanic, datorita fiului ei, al carui tata a fost cetatean britanic.

Iar o alta varianta pentru ea ar fi sa plece in Australia, sa se mute impreuna cu mama ultimului ei sot, Abu Abdallah Al-Afghani.

"Nu stiu unde ma voi duce. Nu stiu, pentru ca viata mea este distrusa", a mai spus femeia.

Si totul a inceput cu un click..