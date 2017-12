Mirosul dulce de cozonac a ademenit o multime de oameni la targul de Craciun din orasul german Dresda. Patisierii au pregatit o prajitura uriasa - VIDEO

Mai multi artisti, imbracati in costume de epoca, au escortat uriasul cozonac pana in piata din Dresda, unde este amenajat targul. Prajitura a fost adusa la eveniment cu o caruta trasa de cai. Imediat, in jurul ei s-au adunat o multime de pofticiosi. Fiecare a reusit sa guste din cozonac, care in acest an cantareste 3300 de kilograme. Reteta a fost una traditionala.

”Printre ingrediente se numara migdale, stafide, faina de grau, unt, suc de portocale, coaja de citrice si mai ales multa dragoste pentru meseria noastra. Acesta este cozonacul nostru simbolic din Germania, cozonacul de Craciun.”

Cozonacul urias a fost taiat cu un cutit special si impartit in mii de bucati. Oamenii au stat la coada pentru a cumpara o felie din prajitura de Craciun.

”Chiar imi place aroma de portocale si lamaie. Se simte si gustul untului, care este minunat.”

Banii stransi din vanzari au fost donati in scopuri caritabile.