Misiune dificila in Taiwan, unde echipele de interventie depun eforturi pentru a gasi supravietuitori, in urma cutremurului de marti: 60 de oameni sunt dati disparuti - VIDEO

Misiune dificila in Taiwan, unde echipele de interventie depun eforturi pentru a gasi supravietuitori, in urma cutremurului de marti. In jur de 60 de oameni sunt dati disparuti, iar sansele ca sa fie gasiti in viata sunt mici. A crescut intre timp si bilantul victimelor - sunt zece morti si peste 200 de raniti.