Misiune in spatiu pentru doi cosmonauti rusi, in afara Statiei Spatiale Internationale

Misiunea celor doi cosmonauţi, derulată miercuri seară, are drept scop instalarea unei antene pe ISS ca parte a unui experiment de monitorizare a păsărilor.



În aceeaşi misiune cosmonauţii ruşi vor lansa 4 nanosateliţi pe orbită şi vor ridica probe de bacterii de pe exteriorul Staţiei Spaţiale Internaţionale.

Cei doi vor purta o nouă generaţie de costume spaţiale.

