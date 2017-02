Misiune indeplinita. Dupa cinci zile de proteste masive in toata Romania, Guvernul de la Bucuresti a cedat: A abrogat astazi ordonantele de urgenta privind modificarea codului penal - VIDEO

Protestele organizate de romani timp de cinci zile, care au impresionat prin amploare si care au stat pe primele pagini ale publicatiilor internationale au dat roade. Aseara, cand in fata Guvernului manifestau in jur de 170 de mii de oameni, premierul roman a venit cu un anunt.

Sorin GRINDEANU, PREMIERUL ROMANIEI “Am luat cateva decizii: vom face sedinta de urgenta pentru abrogarea...”

Cu tobe si vuvuzele, manifestantii au marcat momentul cum au stiut mai bine.

Iar astazi, dupa o sedinta a Executivului a fost abrogata ordonanta prin care s-au facut schimbari la Codul Penal si cel de Procedura Penala. Astfel, modificarile la codurile penale au fost adoptate, dar si abrogate prin ordonante de urgenta. Proiectul aprobat astazi de Guvern a fost publicat deja in Monitorul Oficial.

Sorin GRINDEANU, PREMIERUL ROMANIEI “Nu vreau si nu doresc sa dezbinam Romania...”

Imediat dupa anunt, au venit reactiile politice. Presedintele Klaus Iohannis a salutat decizia luata de Guvern si a spus ca este un pas important pentru normalizarea situatiei. Pe de alta parte, prim-ministrul roman, Sorin Grindeanu a cerut Ministerului Justitiei sa inceapa cat mai curand dezbateri publice cu partidele politice si cu societatea civila privind subiectele din ordonanta care a fost astazi abrogata, ceea ce inseamna ca nu se renunta la ideea modificarii codurilor penale. Unii lideri ai opozitiei au anuntat ca nu vor merge la consultari. Chiar daca au obtinut victorie,

romanii nu renunta la proteste. In numar mare s-au adunat si astazi in Piata Victoriei pentru a cere demisia Guvernului, in care nu mai au incredere.





“Ce mi-am demonstrat in acezte zile...”

“Aceasta victorie este foarte importanta pentru noi...”

“Am castigat o mica batalie, dar nu razboiul...”

A fost insa si un protest, ce-i drept mult mai mic in fata Palatului Cotroceni, unde s-au adunat cei care sustin Guvernul.





Ordonantele de urgenta privind modificarile in codurile penale au fost adoptate de Guvern marti seara. Decizia a fost contestata in fiecare zi de sute de mii de persoane, acestea fiind cele mai ample proteste din ultimii 25 de ani din Romania. Oamenii erau nemultumiti de faptul ca dupa intrarea in vigoare a noii legi, mai multi politicieni corupti puteau scapa de inchisoare.

Autoritatile si-au justificat decizia prin faptul ca inchisorile din Romania sunt supraaglomerate.