Miss Ucraina, apel emotionant dupa ce a ramas fara coroana. Ce au descoperit organizatorii

Veronika Didusenko, în varstă de 23 de ani, a câştigat la finalul lunii septembrie titlul de Miss Ucraina 2018 însă la patru zile de la competiţie a rămas fără coroană după ce organizatorii au descoperit că are un copil.

Potrivit regulamentului de la Miss World şi Miss Ucraina tinerele care au copii au interdicţie de a participa în astfel de concursuri. Acum Veronika cere schimbarea regulilor.

”Suntem în secolul XXI iar aceste reguli sunt discriminatori. Au fost scrise în 1951, acum 70 de ani când segregarea rasială era ceva normal”, a declarat tânăra pentru BBC.

Instagram

Vertonika s-a înscris în concurs pentru a promova organizaţia caritabilă pe care o conduce. ”Nu mă aşteptam să câştig şi nu aveam nicio intenţie să câştig. Am o carieră de model prefesionist şi sunt foarte ocupată şi când s-a întâmplat (n.r. am câştigat) am fost foarte şocată.” a recunoscut ea.

Veronika l-a născut pe fiul ei, Alex, la vârsta de 19 ani şi le sare în ajutor tinerelor mame despre care spune că sunt discriminate la locul de muncă.

Organizatorii concursului Miss Ucraina au reacţionat precizând că nu au niciun plan de a schimba regulile. Ei spun că acestea sunt stabilite de organizaţia Miss World şi subliniază că Veronika avea cunoştinţă de ele când s-a înscris în concurs.

”Sunt un model de succes şi vreau ca fiecare fată să ţie că poate să facă la fel chiar dacă este o mamă singură.” a transmis Veronika.