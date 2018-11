Mister dupa masacrul din California. Cine sunt victimele veteranului David Long - VIDEO

Este întrebarea la care încearcă să răspundă anchetatorii americani, la o zi după atacul armat soldat cu moartea a 12 persoane, printre care un poliţist.

Noi imagini filmate în afara clubului Bordeline surprind momentul atacului. Mai întâi se aud bubuituri care par să fie de la scaunele cu care clienţii spărgeau geamurile să fugă, apoi se disting mai multe focuri de armă, la interval de nici o secundă între ele.

Martor al atacului: ″Încă se aud focuri de armă.Băieţi, încă trage în oameni acolo.”

Autorul acestui masacru este Ian David Long. Tânărul de 28 de ani a fost timp de cinci ani în Corpul Puşcaşilor Marini şi a avut o misiune de şapte luni în Afganistan. A obţinut decoraţii şi medalii în acest timp, dar nu se ştie din ce motive a ieşit din armată. Cert e că nu era necunoscut poliţiei.

Geoff Dean, Şerif: ″În aprilie anul acesta, poliţiştii au fost chemaţi la el acasă pentru tulburarea ordinii publice. S-au dus, au vorbit cu el. Era furios, se purta cam iraţional. Au chemat echipa de intervenţie în caz de criză şi specialiştii în sănătate mentală, care s-au întâlnit cu el, au vorbit cu el şi l-au declarat sănătos.”





Nu e însă exclus ca fostul militar să fi suferit de sindrom de stres post-traumatic, iar vecinii spun că mama lui trăia cu teama că va provoca o nenorocire. Ironia sorţii face ca printre cei pe care i-a ucis să se afle un tânăr care se pregătea să între în armată. Tatăl lui îi localizase telefonul cu ajutorul unei aplicaţii şi ştia că e încă în interiorul barului. Ore întregi a sperat, dar în cele din urmă a primit vestea de care temea cel mai tare.

Peste 200 de oameni, în special tineri, se aflau în barul unde a avut loc atacul.

Supravieţuitor al atacului: “L-a împuşcat mai întâi pe paznic, un băiat tânăr. Apoi a împuşcat-o pe casieră, tot o fată tânără. Apoi a început să se mişte spre dreapta, în direcţia opusă celei în care eram noi. Nu zicea absolut nimic, doar trăgea foc după foc...”





La sosirea ofiţerilor, atacul armat era încă în desfăşurare. De altfel, una dintre victime este adjunctul şerifului din localitate, aflat în prag de pensionare.

Camerele de televiziune au surprins scene bulversante, în care numeroase persoane cu răni purtate pe braţe către ambulante. Unora li s-a acordat primul ajutor afară, pe trotuar.

Localnică: “Prietenii mei au apucat nişte tacâmuri de la bar şi au izbit în fereastră ca să putem ieşi. Aşa am scăpat. Am spart geamul şi am sărit afară...”





După ce iniţial s-a crezut că agresorul reuşise să fugă, ulterior, autorităţile americane au anunţat că individul a fost găsit mort în interiorul barului.