Misterul aisbergului care pare taiat intentionat in forma de dreptunghi, lamurit de NASA

Misteriosul bloc de gheaţă, plutitor, de formă dreptunghiulară a fost surprins în apropiere de calota glaciară Larsen C, din vestul Antarcticii. A stârnit inters şi uimire datorită unghiurilor sale de 90 de grade aproape nenaturale.

NASA a surprins imaginea cu gheţarul neobişnuit în cadrul ”Operaţiunii Icebridge”, o misiune al cărei scop este de a documenta în fotografii regiunile polare ale Pământului pentru a înţelege cum s-a schimbat gheaţa (grosime, loc, acumulare) de-alungul anilor.

Deşi aisbergul dreptunghiular pare ciudat, este în întregime un fenomen natural. Se numeşte aisberg tabular sau insulă de gheaţă. Aceştia au versanţi abrupţi şi o suprafaţă plană în partea lor cea mai înaltă, foarte asemănătoare platourilor montane.

Aisbergurile din Antarctica formate prin ruperea platformei de gheaţă sunt mai ales tabulare. Cele mai mari aisberguri din lume se formează în acest mod.

From yesterday's #IceBridge flight: A tabular iceberg can be seen on the right, floating among sea ice just off of the Larsen C ice shelf. The iceberg's sharp angles and flat surface indicate that it probably recently calved from the ice shelf. pic.twitter.com/XhgTrf642Z