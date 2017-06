Mizele intalnirii Iohannis - Trump la Casa Alba, o premiera in ultimii 30 de ani. "Arata greutatea strategica a Romaniei" - VIDEO

Conferinta comuna de presa Klaus Iohannis - Donald Trump poate fi urmarita LIVE aici

Klaus Iohannis este primul lider din Europa de Est care este primit de noul presedinte american. Seful statului roman se afla de mai multe zile in vizita in SUA, el intalnindu-se deja cu seful CIA si cu congresmanii americani, iar intrevederea cu Trump va fi precedata de intalnirea cu secretarul de Stat Rex Tillerson.

Klaus Iohannis va fi primit la Casa Alba de catre Donald Trump la ora locala 14.00 (21.00, ora Romaniei). Dupa ce va semna in Cartea de Onoare, presedintele roman va avea convorbiri tete-a-tete cu Trump timp de zece minute. Ulterior, vor incepe convorbirile oficiale care vor dura pana la ora 15.05. Iohannis va sustine declaratii de presa pe tema intalnirii la ambasada romana de la Washington.

Intrevederea tete-a-tete dintre Iohannis si Trump si conferinta de presa din gradina rozelor, la Casa Alba, reprezinta punctul culminant al vizitei de lucru de o saptamana in America a presedintelui Romaniei. Este pentru prima data in ultimii 30 de ani, cand un presedinte roman sustine o conferinta de presa comuna cu omologul american, la Casa Alba, chiar daca si alti trei sefi de stat romani au fost primiti in capitala americana.

Interesul americanilor si al intregii lumi pentru conferinta din aceasta seara este urias. Donald Trump iese in fata ziaristilor, alaturi de presedintele Iohannis, pentru prima data dupa scandalul urias de joi. Audiat de comisia pentru servicii secrete din Senat, fostul sef FBI, James Comey l-a facut in nenumarate randuri mincions pe presedintele SUA si a vorbit despre implicarea rusilor in alegerile prezidentiale, dar si ca Trump ar fi vrut ca un consilier de-al lui, cercetat de FBI pentru legaturi cu rusii, sa fie lasat in pace.

Iulian Chifu, analist de politica externa: "Greutatea strategica a Romaniei este probabil cea mai importanta. Din acest punct de vedere cred ca pot aparea avantaje si de intarire a relatiilor securitare, de extindere a relatiilor de natura economica cu Statele Unite."

Dupa summit-ul NATO de la Bruxelles, multi lideri est-europeni si-ar fi dorit sa fie primiti la Washington, in conditiile in care relatiile Americii cu partenerii puternici si traditionali din Alianta Nord-Atlantica se racesc.

Prilejul este cifra rotunda de 20 de ani, cati au trecut de cand Bill Clinton lansa in Piata Universitatii din Bucuresti parteneriatul strategic Romania-America. Intre timp, tara noastra nu numai ca a intrat in NATO, dar este ultimul avanpost al Aliantei si lumii occidentale in fata unei Rusii din ce in ce mai agresive si expansioniste.

Dan Dungaciu, analist de politica internationala "Evident ca o asemenea intalnire te pune pe un tip de harta care-ti ofera pontetialitati. Romania devine in aceasta regiune un element important pe o axa care deocamdata nu este foarte limpede, as spune ca mai degraba pe o axa care trece si prin Moscova. Din punctul acesta de vedere Romania are atuuri in plus pentru ca in comparatie cu vecinii, cum va spuneam, consistenta strategica a Romaniei este probata."

Mai presus de orientarea pro-americana declarata, sa nu uitam un alt lucru, extrem de important. In Romania se afla amplasate deja rachetele scutului american, urmand ca de la anul si Polonia sa gazduiasca intr-o baza militara al doilea sistem de armament al scutului anti-racheta.

Asta in conditiile in care, Germania, de exemplu, care gazduieste cele mai mari baze americane din Europa, pare sa se afle intr-un proces de racire a relatiilor, chiar daca Angela Merkel a fost al doilea lider european, primit la Casa Alba, dupa ce Donald Trump a devenit presedinte.