Moarte suspecta in Rusia. Un avocat care apara doi critici ai lui Putin a cazut cinci etaje in timp ce ridica o cada de baie

Nikolai Grohov, un avocat rus care reprezenta nume importante, printre care fostul CEO al companiei Hermitage Capital, dar si mama lui Sergei Magnitki, a cazut de la etajul 5 al locuintei sale de langa Moscova. Accidentul care a starnit numeroase suspiciuni a avut loc in timp ce Grohov incerca sa ridice o cada in pod; un troliu s-a rupt brusc, facandu-l sa se prabuseasca 5 etaje.

Moartea lui Grohov ridica semne de intrebare dat fiind clientii pe care ii reprezenta. Sergei Magnitki a fost arestat in Rusia, in 2008, si un an mai tarziu, a murit in circumstante suspecte, in timp ce era la inchisoare. El a dezvaluit pentru prima data reteaua de evaziune fiscala formata din oficiali rusi impreuna cu membrii lumii interlope si care ar merge pana la Vladimir Putin.

Ulterior si William “Bill” Browder, fostul CEO al companiei Hermitage Capital, fost asociat al lui Magnitki, a facut noi dezvaluiri privind aceasta retea. Browder a afirmat chiar ca Putin ar fi ajuns sa aiba, prin intermediul acestei retele, o avere de 200 de miliarde de dolari, ceea ce l-ar clasa pe primul loc in topul celor mai bogati oameni din lume.

Browder, cunoscut critic al lui Putin, a fost unul dintre cei mai mari investitori straini din Rusia timp de 10 ani. In 2006, el a fost trecut pe lista neagra de catre guvernul de la Moscova si declarat "o amenintare pentru siguranta nationala", drept pentru care i s-a refuzat dreptul de a mai intra in tara. Initial un sustinator al lui Vladimir Putin, Browder si-a schimbat parerea dupa moartea lui Magnitki.

In 2013, un tribunal din Rusia l-a condamnat pe Browder la 9 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, insa Interpolul a respins cele doua cereri ale Ministerului de Interne rus pentru a-l preda pe Browder autoritatilor, considerand ca omul de afaceri a fost condamnat politic.