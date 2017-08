Moartea misterioasa a unui roman, in M. Britanie. Familia a aflat de pe Facebook vestea

Marian Nemit a fost strivit de un zid care s-a prăbuşit peste el, pe şantierul unui magazin din Leyton, pe 14 aprilie 2015. Însă circumstanţele producerii accidentului tragic nu au fost niciodată elucidate, relateaza The Guardian.

Marian a fost grav rănit şi a murit ulterior la spitalul din Whitechapel. Familia nu a fost anunţată de autorităţi de producerea accidentului şi a aflat de moartea lui Marian de pe Facebook, după ce un prieten şi coleg de apartament a postat un mesaj.

”A fost un înger care a trecut prin această lume mizerabilă, am mers lângă el în momente pe care nimeni nu şi le-a imaginat. Vei rămâne în mintea şi în sufletul meu, Nemit Marian, tu erai prietenul meu cel mai loial cu care am împărţit ultima felie de pâine pe care am avut-o în vremuri dificile”, a scris Cristian.

Poliţia şi Departamentul pentru Sănătate şi Securitate au început o investigaţie comună în cazul morţii muncitorului român.

”Suntem extrem de îngrijoraţi de acest incident. Vrem să ştim adevărul. Accidentele de acest gen pot fi prevenite şi nu ar trebui să se întâmple niciodată la locul de muncă”, a declarat Dave Knight, preşedintele unei asociaţii a muncitorilor din construcţii din Marea Britanie.

Primele audieri au fost programate pentru jumătatea lunii septembrie.