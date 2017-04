Modelul de 21 de ani gasita moarta in Bangladesh nu s-ar fi sinucis, ci ar fi fost victima unor extremisti islamici

Raudha Athif era studenta in anul II la Facultatea de Medicina din Rajshahi si vedea modelling-ul ca pe un hobby. A devenit celebra in 2014, cand fotograful Sotti i-a facut o fotografie care a fost numita ,,Fata din Maldive cu ochii albastri ca oceanul’’ si care a fost raspandita in social media si de catre presedintele din Maldive. Din acel moment, popularitatea fetei a crescut, iar doi ani mai tarziu a aparut pe coperta revistei Vogue India.

Anul acesta, insa, fata a fost gasita spanzurata in camera ei de catre colegele de facultate. Desi incidentul a fost catalogat drept sinucidere de catre autoritati, familia fetei, impreuna cu un blogger celebru, insista ca este de fapt vorba de o crima.

,,Au avut loc mai multe crime in Bangladesh, care au fost facute sa para sinucideri, iar extremistii islamici au fost suspectii din spatele acestor atrocitati’’, declara fratele fetei, in varsta de 18 ani. La fel cum s-a intamplat si cu acele victime, baiatul crede ca si sora lui a fost tinta unei crime, pentru ca nu era de acord cu multe dintre practicile islamistilor.

De asemenea, stilul vestimentar al fetei ar fi putut fi un alt motiv pentru care aceasta sa atraga atentia extremistilor. Rudha se imbraca in blugi si nu purta voal pe fata decat la scoala, pentru ca asa era regulamentul. In aceeasi declaratie, fratele fetei insista ca sora lui le-a povestit acasa cum cineva i-a pus pastille de dormit in bautura cu cateva saptamani inainte de incident.

Fratele victimei mai declara ca in primul raport medical eliberat dupa autopsie, medicii sustineau ca au existat urme de strangulare, insa mai tarziu au fost numite semne din nastere. Familia fetei sustine ca aceasta nu avea niciun semn de nastere pe gat. In ciuda faptului ca au incercat sa discute aceste suspiciuni cu politia, nimeni nu i-a bagat in seama.

Saptamana aceasta oficialii politiei din Maldive s-au intalnit cu Politia Metropolitana din Rajshahi si cu colegiul medicilor, pentru a discuta despre speculatiile care se inmultesc in jurul mortii modelului. Au verificat inca o data dormitorul fetei, iar un asistent de comisar a declarat ca exista sanse de 50% ca fata sa nu se fi sinucis.

Cu o saptamana inainte de moartea fetei, politia a retinut 29 de barbati, apartinand unei organizatii islamiste, care locuiau in acelasi hotel cu modelul. Nu exista, insa, nicio dovada care sa ateste ca barbatii au vreo legatura cu moartea fetei. Calculatorul si telefonul fetei au fost trimise la Departamentul pentru Investigatii Criminale din Dhaka pentru mai multe analize.