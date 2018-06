Moldoveanca Carina Turcan, arestata in Rusia pentru spionaj si acuzata ca ar fi furnizat informatii secrete Romaniei, a facut primele declaratii dupa arestarea sa - VIDEO

Potrivit Moskovskii Komsomolet, Carina Turcan neaga acuzatiile si se arata ingrijorata de faptul ca in acest moment societatea este impotriva ei.

"Eu inteleg ca am devenit parte a jocului cuiva, ca mecanismul impotriva mea a fost pornit. Dar un om poate fi bagat la inchisoare, dar nu poate fi ingenuncheat", a spus moldoveanca, fara a oferi insa mai multe detalii.

In prezent, Carina Turcan este incarcerata in penitenciarul Lefortovo, intr-o celula normala, cu o alta detinuta. Turcan mai spune ca o mare parte din informatiile despre ea care au aparut in presa rusa au fost in mod clar pregatite dinainte, insa la fel nu a mntionat cine ar sta in spatele acestui lucru.

Totodata, potrivit site-ului rusesc de stiri Rosbussinesconsulting, cazul Carinei Turcan a ajuns si la Vladimir Putin. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat ieri ca presedinte rus a primit, rapoarte privind acest caz, care este gestionat de FSB.

Potrivit unei surse din ancheta citata de Interfax, ea este banuita ca a transmis Serviciilor de Informatii Straine date despre negocierile de la Moscova privind organizarea livrarilor de energie electrica in Crimeea si Lugansk. Ea ar fi fost supravegheata de servicii mai bine de un an.

Aceiasi sursa a precizat ca Turcan ar fi transmis informatii Serviciului de Informatii Externe din Romania, care ar coopera activ cu CIA, privind pregatirile pentru un mare proiect energetic in afara Rusiei.

Carina Turcan are 43 de ani si activeaza in cadrul grupului Inter RAO EES din anul 2007. In cadrul companiei, ea s-ar ocupa de exporturile si importurile de energie electrica furnizata de centrala de la Cuciurgan, afirma sursele Kommersant, iar pana in 2012 a condus divizia Moldova-Ucraina-Romania a firmei.

Nascuta in 1974, ea a studiat Repulica Moldova si are un master in Spania. Saptamana trecuta ministrul roman de externe a anuntat despre faptul ca Turcan are cetatenie romana, informatie confirmata ulterior si de ambasada Romaniei la Moscova.

Ea a fost retinuta la 14 iunie, despre arestul sau aflandu-se abia la 19 iunie, sub acuzatia de spionaj in favoarea Romaniei si risca pana la 20 de ani de inchisoare.Conform unor experti rusi, Carina Turcan ar putea fi victima luptelor interne de la Inter RAO.