Moldovenii care au plecat in vacanta in strainatate s-ar putea confrunta cu o vreme severa. Tarile care au fost afectate de ninsori si vanturi puternice - VIDEO

Moldovenii care au plecat in vacanta in strainatate s-ar putea confrunta cu o vreme severa. In Germania, Belgia si Austria sunt in vigoare coduri portocalii de ninsoare. Iar in Spania si Franta, o furtuna care a adus vant puternic face ravagii. Probleme sunt si in Marea Britanie, unde din cauza ninsorilor traficul rutier si cel aerian a fost perturbat.