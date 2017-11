Moment asteptat pentru cei de la Tesla. Compania americana a prezentat primul sau camion electric. Vezi cum arata - VIDEO

Compania americana Tesla a prezentat prototipul primului sau camion electric la sediul din California. La eveniment au fost invitati zeci de jurnalisti, care au aflat ca vehicul are o autonomie de 800 de kilometri. In cinci secunde, camionul va putea atinge viteza de o suta de kilometri pe ora, in cazul in care va fi fara remorca, iar cu ea, va atinge aceeasi viteza, in 20 de secunde.

Cei de la Tesla spun ca au avut grija ca noul lor camion sa fie excelent si la capitolul siguranta. Pe langa senzorii si camerele din caroserie, a fost montat un parbriz cu o sticla care nu se va sparge usor.

Elon MUSK, FONDATOR TESLA: ”Va avea grija de voi, va avea grija de alte masini, de pietoni. Este prioritara siguranta.”

Senzorii vor avertiza soferul daca remorca va derapa, iar sistemul electronic va putea regla automat rotile pentru a le stabiliza. Printre alte dotari pe care le va avea camionul, se numara un sistem de pilotare automat. Acesta va cuprinde si functia prin care mai multe camioane Tesla vor putea forma un convoi si se vor deplasa automat in urma unui vehicul, care va conduce coloana. Si designeul cabinei este neobisnuit.

De exemplu, scaunul este pozitionat pe centru, iar pentru a ajunge in camion, soferul nu va trebui sa urce vreo scara. Fondatorul companiei Tesla sustine ca acest camion va bate orice concurent cu motor diesel la capitolul cheltuieli pentru transport. Daca va fi asa sau nu, soferii se vor putea convinge abia peste doi ani. In 2019, Tesla va incepe sa produca aceste camioane. Tot ieri, compania americana a prezentat noul model Roudster.

Masina electrica este prezentata ca cea mai puternica si rapida din aceasta serie. Ea va atinge o suta de kilometri in doar doua secunde si va putea parcurge distanta de o mie de kilometri fara a fi incarcata. Aceasta masina va fi produsa din 2020. Tesla este o companie din Statele Unite ce construieste automobile electrice.