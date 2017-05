Moment controversat la summitul NATO de la Bruxelles. Ce a facut presedintele Frantei in fata lui Trump. VIDEO

In clipul publicat de Macron pe contul sau de Twitter, apare liderul de la Elysee indreptandu-se spre ceilalti sefi de stat si de Guvern. In prima faza, el pare sa se duca direct spre Trump, care are mainile intinse, aparent pregatindu-se pentru o primire calduroasa.

Insa, la numai cativa metri distanta, Macron o ia la dreapta si o imbratiseaza pe cancelarul german Angela Merkel. El da apoi mana cu alti lideri, inainte de a da mana si cu Trump.

Nu este clar daca gestul a fost deliberat, insa a avut loc in conditiile in care Trump a criticat aliatii europeni din NATO pentru ca “nu platesc cat ar trebui sa plateasca”

Donald Trump a ajuns primul la summitul G7 din Taormina. Avertismentul pe care l-a transmis celorlalti lideri

À Bruxelles, unis avec nos alliés de @NATO. pic.twitter.com/7nyaoI8hki

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 25, 2017

Postarea lui Macron a devenit virala, iar multi par sa aprecieze atitudinea liderului de la Elysee.

Turneul de noua zile in Orientul Mijlociu si Europa al lui Trump a fost marcat de mai multe momente controversate – de la ignorarea premierului canadian Justin Trudeau, care ii facea cu mana, la Papa Francisc care parea foarte trist intr-o fotografie impreuna cu familia prezidentiala americana, la strangerile de mana caudate cu Macron si cu presedintele Tadjikistanului, Emomali Rahman, precum si la faptul ca l-a impins pe premierul Muntenegrului pentru a ajunge in fata liderilor NATO.