Moment emotionant pentru premierul canadian. Justin Trudeau s-a intalnit cu bebelusul sirian botezat cu numele sau

Parintii baiatului, Muhammad si Afraa Bilan, l-au numit Justin Trudeau Adam Bilan, in semn de multumire pentru tara care le-a oferit casa.

Familia a venit in Canada din Damasc in februarie anul trecut, dupa ce a scapat de razboiul din Siria. Fiul lor s-a nascut la cateva luni dupa sosirea lor in provincia canadiana Alberta, informeaza theguardian.com.

In decembrie 2015, Trudeau a intampinat 163 de refugiati sirieni la aeroport, in timp ce tara sa era pregatita pentru mii de sosiri. De atunci, 40.081 de refugiati s-au stabilit in tara nord-americana.

Acest lucru nu a venit fara provocari, iar familiile siriene au vorbit despre dificultatile intampinate in gasirea unui loc de munca si invatarea limbii engleze sau franceze.

Agentiile de integrare au lansat ateliere de lucru pentru a ajuta refugiatii sa faca fata anxietatii, iar unii au criticat guvernul federal ca nu face suficient pentru refugiati.

Anul trecut, John McCallum, ministrul canadian pentru Imigratie, Refugiati si Cetatenie, a declarat ca guvernul a majorat finantarea pentru cursurile de engleza si franceza. El a spus ca, desi proiectul ambitios al Canadei de a solutiona problema a zeci de mii de refugiati nu a fost perfect, el a functionat foarte bine.

John McCallum: "Si ceea ce ma face mandru nu este doar faptul ca am facut treaba buna – desi mai avem multe de facut -, dar daca veti compara Canada cu alte tari din intreaga lume, care tind sa le inchida usile refugiatilor, cetatenii canadieni le-au raspuns pozitiv refugiatilor."