Moment jenant pentru Putin in fata femeilor, de 8 Martie. Imaginile au fost cenzurate - VIDEO

Vladimir Putin a participat la o demonstraţie a poliţiştilor călare, iar, la un moment dat, trebuia să se alinieze alături de mai multe reprezentante ale sexului frumos, însă calul lui a fost de altă părere.

În timpul evenimentului desfăşurat la Moscova, calul a început să meargă înapoi, ieşind din formaţie, spre uimirea lui Putin, scrie The Sun.

Liderul rus s-a amuzat totuşi de situaţie, la fel şi domnişoarele care-l însoţeau.

Mass-media locală a relatat evenimentul, însă din imaginile video prezentate a fost scos momentul în care calul nu doreşte să mai răspundă comenzilor.

Horsing around! #Putin shows off horse-riding skills during police regiment visit#Russia pic.twitter.com/ZZT3YWsGvf