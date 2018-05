Moment unic pentru un turist aflat intr-un safari din Botswana. In timpul excursiei, acesta a dat peste un pui de leopard, care, fara nicio frica, s-a apropiat de masina si a inceput sa se joace cu el - VIDEO

“-Nu misca.- A durut putin!”

Incidentul s-a petrecut in nordul Botswanei in timpul unei excursii. Potrivit celui care a filmat momentul, ghidul a oprit masina in care se aflau, in momentul in care a vazut puiul de leopard plimbandu-se in apropierea soselei.

Curios, micutul s-a apropiat de automobil si a inceput sa miroase piciorul turistului. Acesta a dat de cateva ori cu laba peste picior, iar la un moment dat a inceput si sa-l muste jucaus.

“-Ia uite la papucul meu!”

Imediat ce soferul a pornit motorul masinii, puiul de leopard s-a speriat si a fugit. Desi a ramas cu o zgarietura, turistul a scris ca nu s-a speriat deloc de pradator si ca acesta parea a fi doar un pisoi imens cu chef de joaca.

Barbatul a mai spus ca incidentul a fost unul dintre cele mai incredibile care i s-au intamplat vreodata.