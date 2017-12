Elevii i-au filmat pe mistreti in timp ce urca scarile scolii in viteza. La un moment dat au intrat si intr-o sala de clasa, profesorii fiind nevoiti sa intrerupa lectiile. In alte imagini, un mistret cauta prin pubele, iar apoi se scalda intr-un bazin al institutiei. Presa scrie ca cei doi mistreti au fost ucisi cu un pistol cu socuri electrice.