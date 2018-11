Momente de panica in centrul orasului australian Melbourne. Un barbat a injunghiat trei persoane, apoi a incercat sa atace politistii

O masina a luat foc in jurul orei locale 16:00, pe o strada centrala din Melbourne, al doilea cel mai populat oras din Australia.

Martorii au povestit ca au auzit o explozie puternica, dupa care au vazut vehiculul in flacari. Oamenii legii au fost alertati, iar doi politisti ajunsi la fata locului au fost atacati de un individ.

Din imaginile postate pe retelele de socializare se vede cum barbatul incearca sa-i atace cu un cutit pe oamenii legii, care depun efort pentru a-l imobiliza. La scurt timp, unul dintre politisti trage in agresor, iar acesta cade la pamant.

Barbatul a fost arestat si dus la spital sub supraveghere, fiind in stare critica dupa ce a fost impuscat in zona pieptului. Autoritatile au anuntat ca la moment nu cauta alti suspecti.

Individul a injunghiat trei trecatori. Unul dintre ei, ranit grav, a murit.

“Trei persoane au fost injunghiate. Cu parere de rau, una a decedat. Alte doua victime se afla la spital."

Zona, care este frecventata de turisti, a fost izolata, iar oamenii au fost rugati sa o evite, a transmis politia.

Accesul in cladirile din apropiere a fost blocat, iar angajatii nu pot parasi locurile in care se afla. Potrivit autoritatilor, incidentul nu e tratat ca unul terorist.