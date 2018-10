Momente de panica la bordul unui avion, pe fondul unor turbulente puternice. Mai multi pasageri au fost raniti

Compania aeriană a informat că cele 15 persoane prezintă răni minore. Avionul transporta 190 de pasageri.

"Incidentul s-a petrecut în aşa-numita fază 'de croazieră' şi a fost imediat raportat comandantului responsabil de aeronavă", a informat compania Aerolíneas Argentinas.

"Compania a îndrumat echipa medicală în locul unde a aterizat avionul pentru a îi ajuta pe pasagerii care s-au rănit în urma mişcărilor bruşte pe care acest tip de condiţii de atmosferă le cauzează", se mai arată în comunicat.

Aerolineas Argentinas #AR1303 from Miami experienced severe turbulence during cruise portion of the flight to Buenos Aires. 15 people suffered minor injuries, 8 of which were transported to hospital. 192 passengers on board. Photos indicate meals were being served at the time. pic.twitter.com/gTBuJ5hcO1