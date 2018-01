Momente de panica pentru zeci de pasageri, pe un aeroport din Turcia. Dupa aterizare, un avion a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, la cativa metri de Marea Neagra. Imagini din interiorul aeronavei - VIDEO

Printr-un adevarat cosmar au avut de trecut, noaptea trecuta, pasagerii care veneau de la Ankara, spre provincia Trabzon, din nordul tarii. Dupa ce a aterizat, aeronava a iesit de pe pista, a ajuns in noroi si era, cat pe ce, sa ajunga in Marea Neagra. In acel moment, a inceput un adevarat haos la bord, cand cei zeci de oameni au vrut sa iasa. Membrii echipajului insa au reusit sa faca liniste, pentru a scoate pasagerii in siguranta. Echipe de interventie au ajuns la fata locului, pentru a incerca sa salveze avionul.

In urma incidentului, timp de cateva ore, zborurile au fost amanate. Acum, insa, aeroportul din provincie si-a reluat activitatea. Aeronava apartinea unei companii aeriene private din Turcia. Deocamdata nu a fost stabilita cauza incidentului. Oamenii legii sustin ca investigheaza cazul.