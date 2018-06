Momente istorice in Singapore. Donald Trump si Kim Jong-Un au discutat fata in fata, iar la finalul summitului au semnat un document - VIDEO

Donald Trump si Kim Jong-un si-au strans pentru prima data mainile – presa americana a calculat ca pentru 13 secunde - sub privirile atente ale ziaristilor din toata lumea.

Presedintele american a intins primul mana si l-a batut pe umar pe liderul nord-coreean. Expertii in comunicare non-verbala cred ca astfel Trump a vrut sa se impuna. La randul sau, Kim i-a scuturat mana lui Trump si l-a privit drept in ochi.

Apoi cei doi s-au indreptat catre biblioteca hotelului unde s-a desfasurat summitul, iar pe hol au schimbat cateva vorbe, prin intermediul traducatorilor. Ambii au zambit, parand destul de relaxati. Dupa asta, oficialii au discutat intre patru ochi timp de 40 de minute. Apoi au semnat o declaratie comuna in fata jurnalistilor.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA: ”Vom semna un document foarte important, unul foarte cuprinzator. Vreti sa spuneti cateva cuvinte?”

Kim JONG-UN LIDER COREEA DE NORD: ”Am avut o intalnire istorica si am decis sa intoarcem pagina trecutului. Vom semna un document istoric. Lumea va asista la o schimbare majora. Ii sunt recunoscator presedintelui Trump ca a facut posibila aceasta intalnire.”

Potrivit presei straine, prin acest document Statele Unite se angajeaza sa acorde garantii de securitate Coreii de Nord, iar Kim Jong-Un – sa inceapa denuclearizarea peninsulei.

”- Domnule presedinte, v-ati pus de acord in legatura cu denuclearizarea Coreei de Nord?- Acest proces va incepe curand, foarte curand, absolut!”

“- Domnule presedinte, il veti invita pe presedintele Kim la Casa Alba?- Categoric, am sa o fac.”

“- Domnule Kim, ati vrea sa mergeti la Washington?- Va multumesc tuturor.”

Donalt Trump si Kim Jong-un au luat pranzul impreuna. Meniul a inclus coaste de vita, carne crocanta de porc, cocktail de creveti, salata de avocado si peste cu legume asiatice.

Dupa ce au luat masa, cei doi lideri au iesit la o scurta plimbare, iar liderul american i-a aratat celui nord-coreean limuzina sa, cunoscuta sub numele de Bestia. In tot acest timp, jurnalistii au stat cu ochii pe oficiali.

”- Domnule presedinte, cum a fost pana acum?- Foarte, foarte bine. Avem o relatie excelenta.”

La finalul intalnirii, Donald Trump a spus ca a avut o intrevedere fantastica si l-a laudat pe cel pe care pana nu demult il numea un “om bolnav”.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA: ”Este un negociator demn, negociaza in interesul propriilor oameni. E un om foarte talentat si care isi iubeste foarte mult tara.”

China, principala aliata a Coreii de Nord a salutat intalnirea de la Singapore dintre Trump si Jong-un, pe care o considera un nou inceput pentru relatiile dintre cele doua puteri. A fost primul dialog fata in fata intre un presedinte american si un lider de la Phenian.

Summitul are loc dupa o perioada de timp in care cei doi oficiali s-au criticat si s-au amenintat cu un razboi nuclear. Totul dupa o serie de teste balistice nord-coreene si a unor exercitii militare americane in Japonia si Coreea de Sud.

Intalnirea dintre presedintele SUA si liderul nord-coreean a costat in jur de 15 milioane dolari, dupa cum a anuntat premierul din Singapore. Jumatate din bani s-au cheltuit pe masurile de securitate.