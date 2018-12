Momente tensionate la G20: „Am cazut de acord sa nu fim de acord”

O declaraţie de final încropită cu greu evită să condamne protecţionismul american, iar Statele Unite îşi reiterează retragerea din Pactul privind clima de la Paris.

Donald Trump a anunţat că va susţine o conferinţă de presă în care să anunţe concluziile summitului după perioada de doliu pentru fostul preşedinte american George Bush Sr.

Pro TV

La conferinţe de presă susţinută la finalul G20, Vladimir Putin şi-a exprimat regretul că preşedintele Donald Trump a anulat pe ultima sută de metri întâlnirea lor şi a explicat că e mare nevoie de dialog.

Vladimir Putin, preşedintele Rusiei: „Am schimbat două vorbe, să zic aşa. I-am răspuns pe scurt întrebărilor despre incidentul din Marea Neagră. El are propria poziţie despre ce s-a întâmplat, eu o am pe a mea. Am căzut de acord să nu fim de acord.”

Pro TV

Angela Merkel, în schimb, a sosit la Buenos Aires hotărâtă să discute cu Vladimir Putin despre incidentul din strâmtoarea Kerci. Cancelarul a primit explicaţiile „cu calm”, după cum a spus Putin, însă pare că nu s-a lăsat convinsă.

Angela Merkel, cancelarul Germaniei: „Vreau să fie foarte clar că libera navigaţie în Marea Azov trebuie să fie garantată pentru coasta şi oraşele ucrainene. Există un tratat despre asta din 2003. Rusia trebuie să-i respecte prevederile.”

Subiectul i-a prilejuit lui Putin o „demonstraţie” mai puţin obişnuită, în timpul întâlnirii cu Emmanuel Macron. Pentru a-l convinge pe preşedintele francez de corectitudinea deciziei de a sechestra cele trei nave ucrainene, liderul rus a luat o foaie şi a desenat poziţiile navelor, după cum au povestit consilierii preşedintelui francez.

Sub „lupa” jurnaliştilor s-a aflat şi prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohamed Bin Salman, la primul lui summit internaţional major după scandalul uciderii dizidentului Jamal Khasshogi, la consulatul saudit din Istanbul. Conducătorul „de facto” de la Riad părea mai degrabă nesigur la fotografia de grup. Unii participanţi i-au adresat câteva cuvinte, însă puţini au ţinut să dea mâna cu el.

Pro TV

O excepţie notabilă a fost întâlnirea cu Vladimir Putin: cei doi au râs şi şi-au strâns, energic, mâinile. Imaginile au inspirat reacţii pe alocuri stupefiate, pe alocuri de-un remarcabil umor negru.

„Şi tu te-ai bucura la fel de tare dacă ai ieşi basma curată dintr-un caz de crimă”, a comentat, pe Twitter, un jurnalist de la Washington Post, fost coleg al lui Jamal Khashoggi.