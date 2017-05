Momentul filmat al panicii instalate dupa declansarea exploziei de la Manchester

Oamenii prezenti au dorit sa asiste la concertul Arianei Grande, iar in sala se pot observa baloanele colorate pe care le-au tinut pe intreaga durata a spectacolului.

In imagini se pot observa copii nesupravegheati, care incearca sa-si gaseasca paritii.

Noaptea, insa s-a terminat tragic pentru toti cei prezenti. Explozia a facut 19 victime, iar alte 59 de persoane au fost grav ranite.

Dupa incheierea concertului Arianei Grande, o artista indragita in special de adolescenti, panica s-a instalat printre tinerii care au venit sa se distreze.

Atacul ar fi avut loc in foaierul arenei de concert, care a lasat in urma sa - dupa cum se poate observa din imagini - haos si frica.

Explozie la Manchester Arena: 19 morti si 50 de raniti. Premierul Theresa May a convocat o reuniune de urgenta.VIDEO

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARYaaaa pic.twitter.com/pJbUBoELtE

— ♡♡ (@hannawwh) May 22, 2017

Imaginile surprinse de o tanara, care participase la concert, dezvaluie panica instalata dupa sunetul exploziei. Toti cei prezenti: adulti, adolescenti si copiii se grabeau sa ajunga in zona spatiilor de evacuare pentru a se salva.