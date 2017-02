S-a intamplat in statul Wyoming. O camera de bord a unei masini a surprins momentul. Din imagini se vede cum camionul circula pe sosea, iar cand se apropie de un automobil al politiei, vantul puternic rastoarna camionul peste masina parcata, care a fost practic zdrobita. In momentul accidentului, in vehiculul politistilor nu se afla nimeni. Soferul si pasagerul camionului nu au fost raniti. Presa scrie ca in momentul accidentului vantul sufla cu 150 de kilometri pe ora.