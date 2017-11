Momentul in care cei 6 moldoveni, aflati in Italia la un botez, sunt luati pe sus de politisti. Al saptelea a fost retinut in apartamentul iubitei sale. Ce spune politia - VIDEO

Retinerea a avut loc sambata trecuta, in timp ce 6 dintre moldovenii implicati era botezul fiului unuia dintre ei, intr-un restaurant din localitatea Reggio Emilia. Al saptelea conational de-al nostru a fost incatusat in aceeasi seara in timp ce se afla la iubita lui acasa. Indivizii cu varstele cuprinse intre 22 si 37 de ani sunt suspectati ca spargeau magazine, supermarketuri, baruri, cluburi si sali de jocuri de noroc pe timp de noapte, in timp ce acestea erau inchise. Mai multe furturi au fost inregistrate de camerele de supraveghere instalate in magazine.

Cosimo ROMANO, SEF POLITIE PARMA: “Am descoperit cel putin 19 cazuri de furt in provincia Parma, Reggio Emilia, Cremona, Padova si Piacenza, in perioada martie 2016 - octombrie 2016. Este vorba despre o grupare specializata. Membrii, mai multi tineri moldoveni, mergeau in magazine mari, mall-uri si furau de acolo bani, haine si bilete de loterie."

In urma perchezitiilor, politisti italieni au gasit in locuintele lor, bani in valoare de 9 mii de euro, o arma detinuta ilegal si obiecte furate de acestia. Mai mult, oamenii legii din peninsula spun ca furturile erau savarsite cu ajutorul automobilelor pe care moldovenii tot le furau. Doi dintre indivizi sunt dati in cautare, iar oamenii legii italieni presupun ca acestia au fugit din tara.